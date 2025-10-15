Land der Berge: Auf den Spuren Erzherzog Johanns in den Schladminger TauernJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 299: Land der Berge: Auf den Spuren Erzherzog Johanns in den Schladminger Tauern
Diese neue "Land der Berge"-Dokumentation zeigt das Leben und Wirken von Erzherzog Johann, einer der prägendsten Persönlichkeiten der Steiermark. In eindrucksvollen Bildern und Reenactments wird sein vielseitiges Erbe lebendig – von der Liebe zur Bergwelt bis zu seinen Reformen in Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft und Kultur. Originalzitate aus seinen Tagebüchern begleiten Stationen wie den Riesachsee, den Gasthof Tetter und die Harmeralm. Dort zeigt sich, wie seine Ideen bis heute nachwirken. Auch in Volkskultur und Musik – etwa durch das Steirische Heimatwerk oder die Öblarner Festspiele – bleibt das Vermächtnis des „steirischen Prinzen“ lebendig. Bildquelle: ORF/locustmedia Filmproduktion GmbH
