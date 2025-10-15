Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF IIIStaffel 1Folge 299vom 15.10.2025
45 Min.Folge vom 15.10.2025

Diese neue "Land der Berge"-Dokumentation zeigt das Leben und Wirken von Erzherzog Johann, einer der prägendsten Persönlichkeiten der Steiermark. In eindrucksvollen Bildern und Reenactments wird sein vielseitiges Erbe lebendig – von der Liebe zur Bergwelt bis zu seinen Reformen in Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft und Kultur. Originalzitate aus seinen Tagebüchern begleiten Stationen wie den Riesachsee, den Gasthof Tetter und die Harmeralm. Dort zeigt sich, wie seine Ideen bis heute nachwirken. Auch in Volkskultur und Musik – etwa durch das Steirische Heimatwerk oder die Öblarner Festspiele – bleibt das Vermächtnis des „steirischen Prinzen“ lebendig. Bildquelle: ORF/locustmedia Filmproduktion GmbH

ORF III
