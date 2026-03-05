Vom Zeinisjoch zum BodenseeJetzt kostenlos streamen
Land der Berge
Folge 360: Vom Zeinisjoch zum Bodensee
44 Min.Folge vom 05.03.2026
Das Zeinisjoch verbindet Tirol und Vorarlberg. Der hochgelegene Zeinisee ist heute Biotop in alpiner Landschaft. Alte Walser-Wege und Maisäß bei Partenen zeugen von gelebter Tradition. Die Reise führt über die Silvretta-Hochalpenstraße zum Bodensee. Ein Porträt über Natur, Heilkunde und die Geschichte des Piz Buin. Bildquelle: ORF/JÖCHLER
