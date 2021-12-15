Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 12: Der Talk am 09.05.
63 Min.Folge vom 15.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Publizisten diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Barbara Tóth (Ressortleiterin Politik „Falter“), Andreas Mölzer (Publizist und Journalist „Zur Zeit“), Anna Dobler (stv. Chefredakteurin „eXXpress“) und Walter Hämmerle (Chefredakteur „Wiener Zeitung“). Moderation: Christoph Kotanko
