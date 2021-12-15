Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Der Talk am 06.06.

ServusTVStaffel 1Folge 15vom 15.12.2021
Der Talk am 06.06.

Der Talk am 06.06.Jetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 15: Der Talk am 06.06.

60 Min.Folge vom 15.12.2021

„Links. Rechts. Mitte“: Journalisten und Publizisten diskutieren zu den aktuellen Themen der Woche – diesmal mit Paul Brandenburg (Publizist und Mediziner), Andreas Mölzer (Publizist und ehem. FPÖ-Politiker), Ercan Karaduman (Publizist und Politikberater) und Barbara Tóth (leitende Redakteurin beim „Falter“). Moderation: Katrin Prähauser

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen