Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 2: Ruf nach Corona-Lockerungen / Krach in der Koalition / Streit um Sprache
62 Min.Folge vom 15.12.2021
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Journalist Henryk M. Broder, Petra Stuiber (stv. Chefredakteurin „Der Standard“), Martina Salomon („Kurier“-Chefredakteurin) und Claus Pándi („Krone“).
