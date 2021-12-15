Zum Inhalt springenBarrierefrei
ServusTVStaffel 1Folge 2vom 15.12.2021
Folge 2: Ruf nach Corona-Lockerungen / Krach in der Koalition / Streit um Sprache

62 Min.Folge vom 15.12.2021

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Journalist Henryk M. Broder, Petra Stuiber (stv. Chefredakteurin „Der Standard“), Martina Salomon („Kurier“-Chefredakteurin) und Claus Pándi („Krone“).

ServusTV
