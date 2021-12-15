Was bringt ein Impfpass? Wer bremst bei der Öffnung? Ist die Pressefreiheit in Gefahr?Jetzt kostenlos streamen
Folge 3: Was bringt ein Impfpass? Wer bremst bei der Öffnung? Ist die Pressefreiheit in Gefahr?
63 Min.Folge vom 15.12.2021
„Links. Rechts. Mitte“ wieder zu den aktuellen Themen der Woche – diesen Sonntag diskutieren unter der Leitung von Christoph Kotanko die Politikexpertin der Tageszeitung „Österreich“, Isabelle Daniel, der Chefredakteur der Tageszeitung „Heute“, Christian Nusser, die Berliner Journalistin Miriam Hollstein („Funke Gruppe“) und der Publizist Roland Tichy.
