ServusTVStaffel 1Folge 3vom 15.12.2021
63 Min.Folge vom 15.12.2021

„Links. Rechts. Mitte“ wieder zu den aktuellen Themen der Woche – diesen Sonntag diskutieren unter der Leitung von Christoph Kotanko die Politikexpertin der Tageszeitung „Österreich“, Isabelle Daniel, der Chefredakteur der Tageszeitung „Heute“, Christian Nusser, die Berliner Journalistin Miriam Hollstein („Funke Gruppe“) und der Publizist Roland Tichy.

