Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Skandal um Maskenhersteller / Zwischen Impfen und Öffnen / Frauen in der Pandemie

ServusTVStaffel 1Folge 4vom 15.12.2021
Skandal um Maskenhersteller / Zwischen Impfen und Öffnen / Frauen in der Pandemie

Skandal um Maskenhersteller / Zwischen Impfen und Öffnen / Frauen in der PandemieJetzt kostenlos streamen

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Folge 4: Skandal um Maskenhersteller / Zwischen Impfen und Öffnen / Frauen in der Pandemie

64 Min.Folge vom 15.12.2021

Bei Christoph Kotanko diskutieren: Anneliese Rohrer, Journalistin und Kommentatorin („Die Presse“), Eric Frey, leitender Redakteur „Der Standard“, Publizistin und Autorin Birgit Kelle sowie Gerald Grosz, Publizist und Kolumnist bei „Österreich“.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
ServusTV
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Alle 5 Staffeln und Folgen