Skandal um Maskenhersteller / Zwischen Impfen und Öffnen / Frauen in der PandemieJetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 4: Skandal um Maskenhersteller / Zwischen Impfen und Öffnen / Frauen in der Pandemie
64 Min.Folge vom 15.12.2021
Bei Christoph Kotanko diskutieren: Anneliese Rohrer, Journalistin und Kommentatorin („Die Presse“), Eric Frey, leitender Redakteur „Der Standard“, Publizistin und Autorin Birgit Kelle sowie Gerald Grosz, Publizist und Kolumnist bei „Österreich“.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0