Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher

Der Talk am 27.03.

ServusTVStaffel 2Folge 11vom 27.03.2022
Folge 11: Der Talk am 27.03.

72 Min.Folge vom 27.03.2022

Stellungskrieg in der Ukraine: Wie gelingt der Ausweg? // Preisexplosion: Droht eine Wirtschaftskrise? // Medienkrieg: Tappen wir in die Propaganda-Falle? - Moderation: Michael Fleischhacker, zu Gast sind Karl Wendl, Kriegsberichterstatter, oe24, Andrea Komlosy, Historikerin und Autorin, Florian Klenk, Chefredakteur „Der Falter“ und Medienethikerin Marlis Prinzing.

ServusTV
