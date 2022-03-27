Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 11: Der Talk am 27.03.
72 Min.Folge vom 27.03.2022
Stellungskrieg in der Ukraine: Wie gelingt der Ausweg? // Preisexplosion: Droht eine Wirtschaftskrise? // Medienkrieg: Tappen wir in die Propaganda-Falle? - Moderation: Michael Fleischhacker, zu Gast sind Karl Wendl, Kriegsberichterstatter, oe24, Andrea Komlosy, Historikerin und Autorin, Florian Klenk, Chefredakteur „Der Falter“ und Medienethikerin Marlis Prinzing.
