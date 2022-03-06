Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 8: Der Talk am 06.03.
66 Min.Folge vom 06.03.2022
Russlands Krieg in der Ukraine – eskaliert die Lage? / Minister-Abschied – wie stabil ist die Regierung? - Moderation: Katrin Prähauser - Gäste Birgit Kelle, freie Journalistin und Autorin, Wendelin Mölzer, Publizist und ehemaliger NR-Abgeordneter (FPÖ), Gustav Gressel, Politikwissenschaftler ("European Council on Foreign Relations") und Hannes Hofbauer, Historiker, Autor und Inhaber des Promedia-Verlags.
