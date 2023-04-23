Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wahl in Salzburg: Folgt der nächste Denkzettel?

ServusTVStaffel 3Folge 14vom 23.04.2023
65 Min.Folge vom 23.04.2023

Bei Katrin Prähauser diskutieren: Eva Schütz, Herausgeberin „Exxpress.at“, Hans Mahr, Medienmanager, Robert Willacker, FPÖ-naher Kommunikationsberater, Reinhard Heinisch, Politikwissenschaftler

ServusTV
