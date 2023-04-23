Wahl in Salzburg: Folgt der nächste Denkzettel?Jetzt kostenlos streamen
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Folge 14: Wahl in Salzburg: Folgt der nächste Denkzettel?
65 Min.Folge vom 23.04.2023
Bei Katrin Prähauser diskutieren: Eva Schütz, Herausgeberin „Exxpress.at“, Hans Mahr, Medienmanager, Robert Willacker, FPÖ-naher Kommunikationsberater, Reinhard Heinisch, Politikwissenschaftler
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Links. Rechts. Mitte - Duell der Meinungsmacher
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0