Malo Korrigan

Böse Geister

Staffel 1Folge 23vom 01.03.2024
Böse Geister

Böse Geister

Malo Korrigan

Folge 23: Böse Geister

24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6

Das Konsortium hat einen bösartigen Computer geschaffen, den Vitatech. Unter dem Vorwand, er solle ein Paket abholen, lockt Yago Malo in eine Falle und befestigt den Vitatech am Trucker, der nun dem Kommando des Computers unterstellt ist.

Malo Korrigan
RiC
Malo Korrigan

Malo Korrigan

