Malo Korrigan
Folge 23: Böse Geister
24 Min.Folge vom 01.03.2024Ab 6
Das Konsortium hat einen bösartigen Computer geschaffen, den Vitatech. Unter dem Vorwand, er solle ein Paket abholen, lockt Yago Malo in eine Falle und befestigt den Vitatech am Trucker, der nun dem Kommando des Computers unterstellt ist.
