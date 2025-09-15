MERYN am Montag: Vitamine - Booster für den Herbst?Jetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 54: MERYN am Montag: Vitamine - Booster für den Herbst?
Mit dem Herbst beginnt in Österreich die klassische Erkältungssaison. Viele fragen sich: Kann man mit Vitaminen vorbeugen? Tatsache ist: Eine ausgewogene Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse stärkt unser Immunsystem. Äpfel, Birnen, Trauben oder Kürbis liefern reichlich Vitamine und Antioxidantien, die den Körper unterstützen. Wichtig ist auch Vitamin D - da die Sonne schwächer scheint, sinkt die körpereigene Produktion. Aber welche Vitamine sind wirklich entscheidend für unsere Gesundheit? Reicht eine ausgewogene Ernährung aus? Oder sind wir auf Nahrungsergänzungsmittel angewiesen? Und wie kann jede und jeder im Alltag dafür sorgen, das Immunsystem zu stärken? Siegfried Meryn beantwortet Ihre Fragen zusammen mit Pia Plasenzotti, Fachärztin für Innere Medizin und Endokrinologie.
