Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
MERYN am Montag

MERYN am Montag: Lichttherapie im Winter - Ihre Fragen

ORF IIIStaffel 1Folge 63vom 17.11.2025
MERYN am Montag: Lichttherapie im Winter - Ihre Fragen

MERYN am Montag: Lichttherapie im Winter - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen

MERYN am Montag

Folge 63: MERYN am Montag: Lichttherapie im Winter - Ihre Fragen

29 Min.Folge vom 17.11.2025

In der dunklen Jahreszeit leiden viele Menschen unter Antriebslosigkeit, Müdigkeit und gedrückter Stimmung. Das sind häufige Anzeichen der sogenannten Winterdepression oder saisonal abhängigen Depression (SAD). Eine bewährte Methode, um dem Lichtmangel entgegenzuwirken, ist die Lichttherapie. Dabei wird mit speziellen Lampen, die ein helles, tageslichtähnliches Spektrum erzeugen, der natürliche Einfluss des Sonnenlichts simuliert. Wie intensiv sollte das Licht tatsächlich sein, um den größten Nutzen zu erzielen? Gibt es langfristige Studien, die mögliche Nebenwirkungen bei regelmäßiger Anwendung untersuchen? Und könnte sie vielleicht sogar präventiv wirken, bevor erste Symptome einer Winterdepression auftreten?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

MERYN am Montag
ORF III
MERYN am Montag

MERYN am Montag

Alle 1 Staffeln und Folgen