Folge 65: MERYN am Montag: Stress lass nach - Ihre Fragen
29 Min.Folge vom 30.11.2025
Mit der Adventszeit steigt in Österreich traditionell nicht nur der Duft von Vanillekipferln und Punsch, sondern oft auch der Stresspegel. Zwischen Weihnachtsfeiern, Geschenkbesorgungen, dichtem Verkehr und dem beruflichen Jahresendspurt geraten viele an ihre Grenzen. Die vermeintlich "stille Zeit" wird schnell zur organisatorischen Herausforderung. Wie gelingt es Stress zu reduzieren? Und wie findet man neben dem ganzen Trubel noch Zeit für sich selbst? Siegfried Meryn beantwortet Ihre Fragen zusammen mit Regina Hainz-Swoboda, Mental- und Resilienztrainerin, in MERYN am Montag.
