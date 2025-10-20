Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
MERYN am Montag

MERYN am Montag: Hypnose - Ihre Fragen

ORF IIIStaffel 1Folge 59vom 20.10.2025
MERYN am Montag: Hypnose - Ihre Fragen

MERYN am Montag: Hypnose - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen

MERYN am Montag

Folge 59: MERYN am Montag: Hypnose - Ihre Fragen

29 Min.Folge vom 20.10.2025

Hypnose ist ein Zustand tiefer Entspannung und fokussierter Aufmerksamkeit, in dem das Unterbewusstsein besonders empfänglich für positive Suggestionen ist. Sie wird heute in vielen Bereichen der Medizin und Psychotherapie eingesetzt - zum Beispiel zur Schmerzlinderung, bei Angststörungen oder zum Abbau von Stress. Doch wie genau wirkt Hypnose eigentlich auf Körper und Geist? Welche Chancen bietet sie - und wo liegen ihre Grenzen? Siegfried Meryn beantwortet Ihre Fragen zusammen mit Heinz Hannesschläger, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin mit Schwerpunkt Hypnose.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

MERYN am Montag
ORF III
MERYN am Montag

MERYN am Montag

Alle 1 Staffeln und Folgen