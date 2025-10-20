MERYN am Montag: Hypnose - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 59: MERYN am Montag: Hypnose - Ihre Fragen
29 Min.Folge vom 20.10.2025
Hypnose ist ein Zustand tiefer Entspannung und fokussierter Aufmerksamkeit, in dem das Unterbewusstsein besonders empfänglich für positive Suggestionen ist. Sie wird heute in vielen Bereichen der Medizin und Psychotherapie eingesetzt - zum Beispiel zur Schmerzlinderung, bei Angststörungen oder zum Abbau von Stress. Doch wie genau wirkt Hypnose eigentlich auf Körper und Geist? Welche Chancen bietet sie - und wo liegen ihre Grenzen? Siegfried Meryn beantwortet Ihre Fragen zusammen mit Heinz Hannesschläger, Facharzt für Anästhesie und Intensivmedizin mit Schwerpunkt Hypnose.
