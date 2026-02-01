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MERYN am Montag

MERYN am Montag: Sport im Alter - Ihre Fragen

ORF IIIStaffel 1Folge 70vom 01.02.2026
MERYN am Montag: Sport im Alter - Ihre Fragen

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MERYN am Montag

Folge 70: MERYN am Montag: Sport im Alter - Ihre Fragen

29 Min.Folge vom 01.02.2026

Bewegung wirkt wie Medizin – besonders im Alter. Entscheidend ist die richtige Mischung aus Ausdauer, Kraft und Koordination. Doch wie viel Bewegung braucht es wirklich, und wie lässt sie sich einfach in den Alltag integrieren? Siegfried Meryn beantwortet Ihre Fragen zusammen mit Stefanie Andre, Sportwissenschafterin und Trainingstherapeutin, in MERYN am Montag. Schicken Sie uns Ihre Fragen per Mail an medizin@orf.at oder telefonisch unter +43/1/87878-25614.

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