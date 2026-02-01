MERYN am Montag: Sport im Alter - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 70: MERYN am Montag: Sport im Alter - Ihre Fragen
29 Min.Folge vom 01.02.2026
Bewegung wirkt wie Medizin – besonders im Alter. Entscheidend ist die richtige Mischung aus Ausdauer, Kraft und Koordination. Doch wie viel Bewegung braucht es wirklich, und wie lässt sie sich einfach in den Alltag integrieren? Siegfried Meryn beantwortet Ihre Fragen zusammen mit Stefanie Andre, Sportwissenschafterin und Trainingstherapeutin, in MERYN am Montag. Schicken Sie uns Ihre Fragen per Mail an medizin@orf.at oder telefonisch unter +43/1/87878-25614.
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