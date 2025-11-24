Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
MERYN am Montag

MERYN am Montag: Booster fürs Immunsystem - Ihre Fragen

ORF IIIStaffel 1Folge 64vom 24.11.2025
MERYN am Montag: Booster fürs Immunsystem - Ihre Fragen

MERYN am Montag: Booster fürs Immunsystem - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen

MERYN am Montag

Folge 64: MERYN am Montag: Booster fürs Immunsystem - Ihre Fragen

29 Min.Folge vom 24.11.2025

Im Winter wird unser Immunsystem besonders gefordert. Die kalte Luft, weniger Sonnenlicht und der Aufenthalt in geschlossenen Räumen begünstigen die Verbreitung von Erkältungs- und Grippeviren. Wie kann man unser Immunsystem in der kalten Jahreszeit am besten unterstützen? Welche Maßnahmen sind wirklich wirksam - und welche eher Mythos? Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

MERYN am Montag
ORF III
MERYN am Montag

MERYN am Montag

Alle 1 Staffeln und Folgen