MERYN am Montag: Alkoholfrei durch den JännerJetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 68: MERYN am Montag: Alkoholfrei durch den Jänner
Nach den Feiertagen starten viele Menschen mit guten Vorsätzen ins neue Jahr - dazu gehört für manche auch der Verzicht auf Alkohol, inspiriert durch den internationalen Trend "Dry January". Ein ganzer Monat ohne Alkohol kann nicht nur der Leber guttun, sondern auch Schlaf, Energie und Konzentration spürbar verbessern. Für viele ist es außerdem eine Chance, das eigene Trinkverhalten bewusst zu hinterfragen und neue Routinen zu entwickeln. Doch wie leicht fällt es wirklich, auf Bier, Wein oder Spirituosen zu verzichten? Und welche Effekte lassen sich nach wenigen Wochen spüren? Siegfried Meryn beantwortet diesmal Ihre Fragen zusammen mit Michael Musalek, Psychiater und Suchtexperte. Bildquelle: ORF
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