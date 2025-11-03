MERYN am Montag: Chronische Sinusitis - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 61: MERYN am Montag: Chronische Sinusitis - Ihre Fragen
29 Min.Folge vom 03.11.2025
Dauerhaft verstopfte Nase, Druck im Kopf, ständige Müdigkeit - viele Betroffene wissen gar nicht, dass hinter diesen Beschwerden eine chronische Sinusitis steckt. Wenn Entzündungen der Nasennebenhöhlen nicht abheilen, kann das den Alltag stark belasten. Doch warum wird ein simpler Schnupfen bei manchen zum Dauerproblem? Liegt es an Allergien, Umweltreizen oder an einer Überreaktion des Immunsystems? Moderne Therapien können heute gezielter helfen - von sanften Spülungen bis zu neuen Entzündungshemmern.
