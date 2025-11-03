Zum Inhalt springenBarrierefrei
MERYN am Montag: Chronische Sinusitis - Ihre Fragen

ORF III
Folge vom 03.11.2025

Dauerhaft verstopfte Nase, Druck im Kopf, ständige Müdigkeit - viele Betroffene wissen gar nicht, dass hinter diesen Beschwerden eine chronische Sinusitis steckt. Wenn Entzündungen der Nasennebenhöhlen nicht abheilen, kann das den Alltag stark belasten. Doch warum wird ein simpler Schnupfen bei manchen zum Dauerproblem? Liegt es an Allergien, Umweltreizen oder an einer Überreaktion des Immunsystems? Moderne Therapien können heute gezielter helfen - von sanften Spülungen bis zu neuen Entzündungshemmern.

