MERYN am Montag: Wieviel Zucker darfs sein - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 66: MERYN am Montag: Wieviel Zucker darfs sein - Ihre Fragen
28 Min.Folge vom 14.12.2025
In der Vorweihnachtszeit locken Kekse, Lebkuchen, Glühwein und Schokolade besonders stark, doch zu viel Zucker kann den Stoffwechsel belasten, den Blutzuckerspiegel schwanken lassen und Müdigkeit, Heißhunger sowie Übergewicht begünstigen. Wie viel Zucker ist unbedenklich, welche Alternativen helfen beim Süßhunger, und wie erkennt man den Zuckergehalt in Lebensmitteln? Diese Fragen werden von Siegfried Meryn gemeinsam mit der Diätologin Birgit Lötsch beantwortet.
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