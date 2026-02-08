MERYN am Montag: Herzgesundheit Frauen - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 71: MERYN am Montag: Herzgesundheit Frauen - Ihre Fragen
29 Min.Folge vom 08.02.2026
Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache bei Frauen – oft werden Warnsignale wie Müdigkeit, Kurzatmigkeit oder Druck im Oberkörper übersehen. In MERYN am Montag erklären Siegfried Meryn und Kardiologin Anna Rab, wie Frauen erste Warnzeichen erkennen, ihr Herz schützen und Prävention im Alltag umsetzen können.
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