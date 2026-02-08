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MERYN am Montag

MERYN am Montag: Herzgesundheit Frauen - Ihre Fragen

ORF IIIStaffel 1Folge 71vom 08.02.2026
MERYN am Montag: Herzgesundheit Frauen - Ihre Fragen

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MERYN am Montag

Folge 71: MERYN am Montag: Herzgesundheit Frauen - Ihre Fragen

29 Min.Folge vom 08.02.2026

Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die häufigste Todesursache bei Frauen – oft werden Warnsignale wie Müdigkeit, Kurzatmigkeit oder Druck im Oberkörper übersehen. In MERYN am Montag erklären Siegfried Meryn und Kardiologin Anna Rab, wie Frauen erste Warnzeichen erkennen, ihr Herz schützen und Prävention im Alltag umsetzen können.

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