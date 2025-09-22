Zum Inhalt springenBarrierefrei
MERYN am Montag: ADHS - bald eine Volkskrankheit?

ORF IIIStaffel 1Folge 55vom 22.09.2025
29 Min.Folge vom 22.09.2025

Immer mehr Kinder und Jugendliche in Österreich erhalten die Diagnose ADHS - Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung. Betroffene leiden unter Konzentrationsschwierigkeiten, innerer Unruhe und impulsivem Verhalten. Aber handelt es sich um eine tatsächliche Zunahme oder werden die Symptome heute einfach häufiger erkannt? Auch Erwachsene sind betroffen, oft ohne es zu wissen. ADHS kann den Alltag, die Schule und das Berufsleben stark belasten - zugleich gibt es aber wirksame Therapien und Unterstützungsmöglichkeiten. Wird ADHS in Österreich tatsächlich zur Volkskrankheit? Ab wann ist ein Verhalten auffällig? Wie wird ADHS diagnostiziert? Und vor allem wie können Betroffene und Familien bestmöglich begleitet werden? Siegfried Meryn beantwortet Ihre Fragen zusammen mit Barbara Pelzl, Psychiaterin.

