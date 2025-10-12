MERYN am Montag: Antibiotikaresistenzen - Ihre FragenJetzt kostenlos streamen
MERYN am Montag
Folge 58: MERYN am Montag: Antibiotikaresistenzen - Ihre Fragen
29 Min.Folge vom 12.10.2025
Antibiotika zählen zu den größten Errungenschaften der modernen Medizin und haben Millionen Menschenleben gerettet. Ihr Einsatz ist jedoch nicht ohne Folgen, denn Resistenzen nehmen weltweit zu, oft beschleunigt durch falschen oder übermäßigen Gebrauch. Die Sendung beleuchtet, wie Antibiotika verantwortungsvoll eingesetzt werden können, welche Strategien helfen, Resistenzen einzudämmen, und welche Rolle Forschung und neue Therapien dabei spielen.
