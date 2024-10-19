Mini Spezial: Ilia beim RSOJetzt kostenlos streamen
Mini Spezial
Folge 189: Mini Spezial: Ilia beim RSO
7 Min.Folge vom 19.10.2024
Einmal ein richtiges Orchester mit über 60 Personen dirigieren - davon träumt vielleicht der ein oder andere Musikfan. Wie sich das anfühlt, den Takt anzugeben und alle spielen nach deiner sprichwörtlichen Pfeife, das hat Ilia ausprobiert. Gelegenheit gab es dazu bei einer Probe des ORF Radio Symphonieorchester Wien zu einem Konzert mit Filmmusik. Wie das so ist, alle Musikerinnen und Musiker mit einer Hand zu leiten und dass es nicht reicht, nur die Musik zu kennen, und dass das alles ein unvergleichliches Erlebnis ist, davon erzählt Ilia in dieser Folge. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mini Spezial
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0