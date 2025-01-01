Mission Odyssey
Folge 1: Das Auge des Zyklopen
25 Min.Ab 6
Odysseus und seine Gefährten landen auf einer Insel, die von einäugigen Riesen beherrscht wird. Einer dieser Zyklopen, Polyphem, sperrt sie in seiner Höhle ein und droht, sie nacheinander zu fressen. Odysseus gelingt es jedoch, Polyphem zu verletzen, der mit lautem Gebrüll nach Hilfe ruft. Schnell kommen auch anderen Riesen herbeigeeilt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mission Odyssey
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment