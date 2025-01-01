Mission Odyssey
Folge 9: Die Gorgonen-Schwestern
25 Min.Ab 6
Poseidon hängt eine Truhe an den Anker von Odysseus' Schiff und die Mannschaft glaubt an das, was sie in der Truhe findet: an eine Wegbeschreibung, die den Weg zurück nach Ithaka zeigt. Doch auch dieser Weg führt die Gefährten direkt in eine Falle, in die Arme der beiden unheilvollen und von Poseidon instruierten Schwestern Medusa und Stheno... Rechte: Your Family Entertainment
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment