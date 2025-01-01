Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mission Odyssey

Im Land der Riesen

RiCStaffel 1Folge 7
Im Land der Riesen

Im Land der RiesenJetzt kostenlos streamen

Mission Odyssey

Folge 7: Im Land der Riesen

25 Min.Ab 6

Durch einen weiteren von Poseidon inszenierten Sturm stranden Odysseus und seine Gefährten auf der Insel der verzauberten Riesen. Da Poseidon beim König der Riesen bereits alles für Odysseus' Vernichtung arrangiert hat, steuert die Mannschaft geradewegs in ihr Verderben ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mission Odyssey
RiC
Mission Odyssey

Mission Odyssey

Alle 1 Staffeln und Folgen