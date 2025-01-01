Mission Odyssey
Folge 7: Im Land der Riesen
25 Min.Ab 6
Durch einen weiteren von Poseidon inszenierten Sturm stranden Odysseus und seine Gefährten auf der Insel der verzauberten Riesen. Da Poseidon beim König der Riesen bereits alles für Odysseus' Vernichtung arrangiert hat, steuert die Mannschaft geradewegs in ihr Verderben ...
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment