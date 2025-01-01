Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mission Odyssey

Der Windpalast

RiCStaffel 1Folge 10
Der Windpalast

Der WindpalastJetzt kostenlos streamen

Mission Odyssey

Folge 10: Der Windpalast

25 Min.Ab 6

Auf ihrer Heimreise nach Ithaka geraten Odysseus und seine Mannschaft in einen Zyklon. Schiffsjunge Zephyr weiß, wie man dem Zyklon entkommt, er sei schließlich in der Gegend aufgewachsen und der Wirbelsturm werde von keinem geringeren ausgelöst, als von seinem Vater. Das Schiff passiert den Zyklon problemlos und Zephyrs Vater Aeolus ist überglücklich, seinen Sohn wieder zu sehen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mission Odyssey
RiC
Mission Odyssey

Mission Odyssey

Alle 1 Staffeln und Folgen