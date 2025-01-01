Mission Odyssey
Folge 10: Der Windpalast
25 Min.Ab 6
Auf ihrer Heimreise nach Ithaka geraten Odysseus und seine Mannschaft in einen Zyklon. Schiffsjunge Zephyr weiß, wie man dem Zyklon entkommt, er sei schließlich in der Gegend aufgewachsen und der Wirbelsturm werde von keinem geringeren ausgelöst, als von seinem Vater. Das Schiff passiert den Zyklon problemlos und Zephyrs Vater Aeolus ist überglücklich, seinen Sohn wieder zu sehen ...
Mission Odyssey
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment