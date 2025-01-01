Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Flamme der Ewigkeit

Folge 14: Die Flamme der Ewigkeit

25 Min.Ab 6

Die schöne Calypso sieht Odysseus durch ihre Kugel und verliebt sich prompt in ihn. Aber sie sieht auch Poseidon, der gerade im Begriff ist, das Schiff zum Entern zu bringen. Das Schiff entert tatsächlich, die Mannschaft wird an Land gespült. Als Odysseus wieder aufwacht, liegt er in einem Bett und schaut in die Augen der schönen Calypso, der Frau, der das ewige Leben und unbegrenzte Macht gegeben ist.

