Mission Odyssey
Folge 6: Schicksalsgöttinnen
25 Min.Ab 6
Auf ihrer Heimreise nach Ithaka geraten Odysseus und seine Gefährten in dichten Nebel. Merkwürdige Kreaturen und seltsame Geräusche begleiten das Schiff. Doch hinter dem Nebelfeld wartet scheinbar die Heimat auf sie. Odysseus und seine Mannschaft werden heroisch gefeiert ...
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment