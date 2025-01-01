Mission Odyssey
Folge 2: Poseidons zweiter Streich
25 Min.Ab 6
Poseidon, der Gott des Meeres, stellt Odysseus eine Falle. Er verkleidet sich als Bettler und schickt ihn zu drei blinden Hexen, welche ihm eine magische Landkarte aushändigen. Die Hexen ermahnen Odysseus, sich strikt an die Anweisungen der Karte zu halten, da der "richtige Weg" sonst für immer verschwindet.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mission Odyssey
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment