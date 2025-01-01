Atlantis, die versunkene StadtJetzt kostenlos streamen
Mission Odyssey
Folge 19: Atlantis, die versunkene Stadt
25 Min.Ab 6
Um Odysseus aus dem Verkehr zu ziehen setzt Poseidon die Kreatur Proteus ein, ein Wesen, das jede beliebige Gestalt annehmen kann. Als Zephyr auf unruhiger See über Bord gespült wird, schlüpft Proteus in Zephirs Körper und macht sich sofort daran, Odysseus, Philo und Titan in eine Falle zu locken. Die Falle ist die versunkene Stadt Atlantis ...
Mission Odyssey
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment