RiCStaffel 1Folge 19
Atlantis, die versunkene Stadt

25 Min.Ab 6

Um Odysseus aus dem Verkehr zu ziehen setzt Poseidon die Kreatur Proteus ein, ein Wesen, das jede beliebige Gestalt annehmen kann. Als Zephyr auf unruhiger See über Bord gespült wird, schlüpft Proteus in Zephirs Körper und macht sich sofort daran, Odysseus, Philo und Titan in eine Falle zu locken. Die Falle ist die versunkene Stadt Atlantis ...

