Mission Odyssey
Folge 17: Der König der Titanen
25 Min.Ab 6
Bei einem schweren Manöver durch riesengroße Eisberge bekommt das Schiff von Odysseus ein Leck. Titan verspricht Hilfe, er kennt sich aus in der Eisberggegend. Kein Wunder, denn hier wohnt seine Familie. Sein Bruder allerdings, der König der Titanen, ist alles andere als begeistert, Titan wieder zu sehen ...
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment