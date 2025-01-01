Zum Inhalt springenBarrierefrei
RiCStaffel 1Folge 20
Folge 20: Der Wunschbrunnen

25 Min.Ab 6

Philo hat in einer Schriftrolle etwas von einem Wunschbrunnen gelesen, der wirklich jeden Wunsch erfüllen soll. Also machen sich die Gefährten auf, um den Brunnen zu finden, so wie Poseidon, der unbedingt verhindern will, dass Odysseus dem Brunnen seinen Wunsch aussprechen kann. Er geht einen Pakt mit dem Wolf ein, der stets die Wünsche des Brunnens missbrauchte und zur Strafe von den Göttern neben dem Brunnen eingekerkert wurde.

