Mission Odyssey
Folge 12: Das Duell der Zentauren
25 Min.Ab 6
Odysseus und seine Gefährten geraten mit dem Schiff in einen Sog und werden in das Innere eines Vulkans gezogen. Der Vulkan gehört zur Insel der Zentauren, die ihre Ankömmlinge, entgegen aller Legenden, äußerst freundlich und hilfsbereit empfangen. Das bietet Poseidon natürlich die Gelegenheit die neue Freundschaft zu zerstören und für Unruhe zu sorgen.
Mission Odyssey
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment