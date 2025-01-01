Mission Odyssey
Folge 8: Die Suche nach Pegasus
24 Min.Ab 6
Der junge Bellero bewahrt Odysseus und sein Schiff vor einem Übergriff. Zum Dank nehmen Odysseus und seine Mannschaft Belleros Einladung zu einem Festessen an. Was sie jedoch nicht wissen: Bellero ist Poseidons Sohn und der Übergriff war inszeniert. Poseidon verlangt von seinem Sohn, Odysseus zu vernichten.
Mission Odyssey
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment