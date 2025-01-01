Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 13
Folge 13: Harpien Alarm

25 Min.Ab 6

Hestoral, die Königin der Harpien, beschwert sich bei Poseidon, dass sie einfach keinen geeigneten Ehemann findet, deshalb würde sie ihn gerne heiraten. Poseidon ist entsetzt, findet aber sofort einen perfekten Ersatz: Odysseus. Der sei stark, mächtig und gutaussehend. Sofort schickt die Königin ihre Untertanen los, Odysseus zu fangen ...

