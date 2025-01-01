Mission Odyssey
Folge 11: Die Schmiede des Hephaestus
25 Min.Ab 6
Odysseus und seine Mannschaft kommt an einer Felsformation vorbei, die Dates sehr vertraut vorkommt und er ist sich sicher, dass das der richtige Weg zurück nach Ithaka ist. Doch leider hat auch dieses Mal Poseidon seine Finger im Spiel, mit denen er Dates kleine Habgierigkeit hervorlockt ...
Mission Odyssey
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment