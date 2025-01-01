Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Schmiede des Hephaestus

Folge 11: Die Schmiede des Hephaestus

25 Min.Ab 6

Odysseus und seine Mannschaft kommt an einer Felsformation vorbei, die Dates sehr vertraut vorkommt und er ist sich sicher, dass das der richtige Weg zurück nach Ithaka ist. Doch leider hat auch dieses Mal Poseidon seine Finger im Spiel, mit denen er Dates kleine Habgierigkeit hervorlockt ...

