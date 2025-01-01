Mission Odyssey
Folge 16: Die Königin der Amazonen
24 Min.Ab 6
Von einer kleinen Göre zur Königin. So ergeht es Nisa, weil sie laut Tradition der Amazonen die einzige ist, die von der großen Göttin Athene anerkannt wird, den Thron der Amazonen zu besteigen. Das ruft sofort die neidische Priesterin auf den Plan, die den Thron für sich in Anspruch nehmen will. Um Nisa unschädlich zu machen greift sie auf ihr altbewährtes Rezept zurück ...
Mission Odyssey
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
6
