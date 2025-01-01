Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mission Odyssey

Der Gesang der Sirenen

RiCStaffel 1Folge 4
Der Gesang der Sirenen

Mission Odyssey

Folge 4: Der Gesang der Sirenen

25 Min.Ab 6

Odysseus ankert mit seinem Schiff direkt über Poseidon und den Meerjungfrauen. Das kommt Poseidon gerade recht. Er befiehlt der Königin, das Schiff samt Mannschaft zu vernichten. Schnell schwärmen die Meerjungfrauen aus, um ihre Opfer mit ihrer Schönheit und ihrem Gesang zu verzaubern ...

