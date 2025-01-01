Mission Odyssey
Folge 4: Der Gesang der Sirenen
25 Min.Ab 6
Odysseus ankert mit seinem Schiff direkt über Poseidon und den Meerjungfrauen. Das kommt Poseidon gerade recht. Er befiehlt der Königin, das Schiff samt Mannschaft zu vernichten. Schnell schwärmen die Meerjungfrauen aus, um ihre Opfer mit ihrer Schönheit und ihrem Gesang zu verzaubern ...
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment