Mission Odyssey
Folge 21: Die verzauberte Lyra
25 Min.Ab 6
Philo dichtet unter einem Olivenbaum. Seine Worte rühren den Gott des Baumes so sehr, dass er ihm den Wunsch erfüllt, sich an den Weg nach Ithaka zu erinnern. Das passt Poseidon natürlich gar nicht. Sofort sucht er nach einer Möglichkeit, an Philo ranzukommen. Er verzaubert dessen Lyra und die Auswirkungen bekommen alle zu spüren ...
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment