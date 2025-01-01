Mission Odyssey
Folge 24: Das goldene Vlies
25 Min.Ab 6
Odysseus und seine Gefährten gelangen in eine Provinz namens Kolchis, wo alles blüht, wächst und gedeiht wie nirgendwo auf der Welt. Diesen Umstand haben die Bewohner dem Goldenen Vlies zu verdanken, welches sich im Familienbesitz von König Aetes befindet. Selbstverständlich übt das Vlies eine magische Anziehungskraft aus ...
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment