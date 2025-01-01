Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mission Odyssey

Das goldene Vlies

RiCStaffel 1Folge 24
Das goldene Vlies

Das goldene VliesJetzt kostenlos streamen

Mission Odyssey

Folge 24: Das goldene Vlies

25 Min.Ab 6

Odysseus und seine Gefährten gelangen in eine Provinz namens Kolchis, wo alles blüht, wächst und gedeiht wie nirgendwo auf der Welt. Diesen Umstand haben die Bewohner dem Goldenen Vlies zu verdanken, welches sich im Familienbesitz von König Aetes befindet. Selbstverständlich übt das Vlies eine magische Anziehungskraft aus ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mission Odyssey
RiC
Mission Odyssey

Mission Odyssey

Alle 1 Staffeln und Folgen