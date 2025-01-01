Mission Odyssey
Folge 25: Herkules' Säulen
25 Min.Ab 6
Während Odysseus und seine Gefährten mit dem Schiff auf einem Felsen stranden, wird Penelope, Odysseus' Frau, auf Ithaka von Prinz Pellos bedrängt, ihn zu heiraten. Noch kann Penelope den Prinzen abwehren. Zur gleichen Zeit finden Odysseus und die Mannschaft ein Füllhorn, das jedem, der es berührt, einen Wunsch erfüllt. Als Nisa nach dem Füllhorn greift, steigen plötzlich Bilder in ihr hoch die Poseidon zeigen, wie er Odysseus' Sohn Telemachus entführt ...
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment