Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mission Odyssey

Herkules' Säulen

RiCStaffel 1Folge 25
Herkules' Säulen

Herkules' SäulenJetzt kostenlos streamen

Mission Odyssey

Folge 25: Herkules' Säulen

25 Min.Ab 6

Während Odysseus und seine Gefährten mit dem Schiff auf einem Felsen stranden, wird Penelope, Odysseus' Frau, auf Ithaka von Prinz Pellos bedrängt, ihn zu heiraten. Noch kann Penelope den Prinzen abwehren. Zur gleichen Zeit finden Odysseus und die Mannschaft ein Füllhorn, das jedem, der es berührt, einen Wunsch erfüllt. Als Nisa nach dem Füllhorn greift, steigen plötzlich Bilder in ihr hoch die Poseidon zeigen, wie er Odysseus' Sohn Telemachus entführt ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mission Odyssey
RiC
Mission Odyssey

Mission Odyssey

Alle 1 Staffeln und Folgen