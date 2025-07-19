Österreich-Bild aus dem Landesstudio Tirol: Dagegen! Geschichten des Protests in TirolJetzt kostenlos streamen
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Folge 109: Österreich-Bild aus dem Landesstudio Tirol: Dagegen! Geschichten des Protests in Tirol
Tirol ist bekannt für malerische Landschaften, alte Traditionen und innovativen Tourismus. Doch hinter der Fassade der Postkartenidylle gärt es immer wieder. Gerade in den vergangenen Jahrzehnten stellten sich verschiedene AkteurInnen des Protests „dagegen“ gegen die katholische Gesellschaftsordnung, gegen die Verkehrsbelastung oder gegen die Zerstörung der Natur. Die Dokumentation „Dagegen! Geschichten des Protests in Tirol“ spannt einen Bogen von der 68er-Generation zur „Letzten Generation“. Sie zeigt mehrere Episoden der jüngeren Protestgeschichte des Landes und porträtiert die Menschen dahinter: von Besetzungen rund um die Studentenbewegung an der Universität Innsbruck über den Kampf um Frauenrechte und den eigenen Körper bis hin zu Blockaden auf Autobahnen oder in den Bergen. Bildquelle: ORF/ORF – Tirol
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