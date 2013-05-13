Pro und Contra vom 13.05.2013Jetzt kostenlos streamen
Pro und Contra
Folge 133: Pro und Contra vom 13.05.2013
52 Min.Folge vom 13.05.2013Ab 6
Die Grünen in den Ländern auf Siegeszug: Ist die Öko- und Aufdeckerpartei reif für die Regierung? In Tirol ist eine Regierungsbeteiligung der Grünen nun fix. Damit haben sie neben Kärnten, Wien nun auch in Tirol Regierungsverantwortung. Aber heißt das jetzt auch, dass die Zeit reif für eine Regierungsbeteiligung der Grünen im Bund ist? Darüber diskutierte Corinna Milborn mit Eva Glawischnig, Hannes Rauch, Alexander Van der Bellen und Andreas Khol. Ganze Folge vom 13.05.2013
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Pro und Contra
Alle 5 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4