Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 02.06.2014

PULS 4Staffel 1Folge 153vom 02.06.2014
52 Min.Folge vom 02.06.2014Ab 6

Den Österreichern bleibt zu wenig im Börserl, den Steuerzahlern wird zu viel weggenommen. Finanzminister und ÖVP-Chef Michael Spindelegger ist deshalb unter Druck. In "Pro und Contra - der PULS 4 News Talk" verrät er deshalb, wann sich seiner Meinung nach eine Steuerreform ausgehen kann und was sie beinhalten sollte. Ganze Folge vom 02.06.2014

