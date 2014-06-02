Pro und Contra - Der PULS 4 News-Talk vom 02.06.2014Jetzt kostenlos streamen
Den Österreichern bleibt zu wenig im Börserl, den Steuerzahlern wird zu viel weggenommen. Finanzminister und ÖVP-Chef Michael Spindelegger ist deshalb unter Druck. In "Pro und Contra - der PULS 4 News Talk" verrät er deshalb, wann sich seiner Meinung nach eine Steuerreform ausgehen kann und was sie beinhalten sollte. Ganze Folge vom 02.06.2014
