Folge 16: Wer wird Präsident? Das Duell vom 08.05.2016
101 Min.Folge vom 03.04.2016Ab 6
Wer wird Präsident? In zwei Wochen wird gewählt, doch wer hat die besseren Chancen Österreichs nächster Bundespräsident zu werden? PULS 4 präsentiert exklusiv das erste Stichwahl TV-Duell. Ganze Folge vom 08.05.2016
