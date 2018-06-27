Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wird die EU an der Flüchtlingsfrage zerbrechen?

PULS 4Staffel 1Folge 178vom 27.06.2018
Folge 178: Wird die EU an der Flüchtlingsfrage zerbrechen?

53 Min.Folge vom 27.06.2018Ab 6

In Deutschland kämpft Kanzlerin Angela Merkel in diesen Tagen um ihr Überleben. Der Grund dafür ist ihr eigener Innenminister, der auch die Grenze zu Österreich dicht machen will. Das Credo in ganz Europa lautet mittlerweile: Die Außengrenzen müssen geschützt werden. Doch was heißt das konkret?

