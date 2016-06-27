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Pro und Contra

Pro und Contra vom 27.06.2016

PULS 4Staffel 1Folge 179vom 27.06.2016
Pro und Contra vom 27.06.2016

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Pro und Contra

Folge 179: Pro und Contra vom 27.06.2016

47 Min.Folge vom 27.06.2016Ab 6

Wird der Rückzug auf die Nationalstaaten zum Dominoeffekt? Die Briten stimmen für den Austritt aus der EU. Donald Trump könnte in wenigen Monaten der nächste Präsident der USA werden. Tendenz: Zurück zum Nationalstaat. Könnte das zum Dominoeffekt für Europa werden? Ganze Folge vom 27.06.2016

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