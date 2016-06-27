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Pro und Contra
Folge 179: Pro und Contra vom 27.06.2016
47 Min.Folge vom 27.06.2016Ab 6
Wird der Rückzug auf die Nationalstaaten zum Dominoeffekt? Die Briten stimmen für den Austritt aus der EU. Donald Trump könnte in wenigen Monaten der nächste Präsident der USA werden. Tendenz: Zurück zum Nationalstaat. Könnte das zum Dominoeffekt für Europa werden? Ganze Folge vom 27.06.2016
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
6
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