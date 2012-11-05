Pro und Contra vom 05.11.2012 (1)Jetzt kostenlos streamen
Folge 310: Pro und Contra vom 05.11.2012 (1)
35 Min.Folge vom 05.11.2012Ab 6
Der ORF feuert Sido und holt ihn dann zurück. Wie öffentlich-rechtlich agiert der Staatsfunk? Wie glaubwürdig ist der ORF im Fall Sido vorgegangen? Wie öffentlich-rechtlich ist der ORF noch? Und wie gerechtfertigt sind demnach die Forderungen des ORF-Generals nach einer eigenen "ORF-Steuer"? Corinna Milborn diskutierte darüber unter anderem mit dem Medien-Experten und ehemaligen "Zeit im Bild"-Moderator Gerald Groß, Medienmanager Helmut Thoma, Markus Breitenecker und Journalist und Historiker Peter Huemer. Ganze Folge vom 05.11.2012
